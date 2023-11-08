Цыгановы раскрыли причины согласия пойти на интервью к Дудю

Цыгановы заявили, что пошли на интервью к Дудю ради беседы о Боге

Российская певица Виктория Цыганова и ее муж, поэт Вадим Цыганов, раскрыли причины, по которым согласились пойти на интервью к Юрию Дудю (внесен Минюстом в реестр иноагентов). Об этом они рассказали в разговоре с News.ru.

По словам пары, они решились на разговор ради беседы о Боге, так как интервьюер заверил их в том, что является православным верующим. Артисты добавили, что вместо правдивого разговора получили «троллинг и богохульство».

«Мы шли говорить о правде. Потому что в правде — сила», — поведал поэт, добавив, что для супругов любая возможность говорить о Боге является приоритетной.

Виктория, в свою очередь, призналась, что дала согласие на интервью из-за миллионных просмотров Дудя и возможной обратной связи от зрителей, однако агрессивная реакция аудитории ее расстроила: «Мне кажется, что нормальным людям вообще некогда оставлять комментарии. Это не может не впечатлять — болезненность нашей ситуации».

В конце разговора Вадим Цыганов назвал интервьюера «рептилоидом», подчеркнув, что «даже у Дудя есть шансы исправиться».

Ранее стало известно, что обыски в квартире Цыгановых, о которых сообщил поэт, оказались розыгрышем.