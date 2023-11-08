У псковской выдры Бухли появился иногородний жених

У псковской выдры Бухли из подворья «Птичий дворик» появился жених из Приморья

У выдры по кличке Бухля, которая обитала в псковском контактном зоопарке «Птичий дворик», появился иногородний жених. Об этом сообщает MK.RU.

Сотрудники подворья рассказали, что с ними связались представители лицензированного парка для животных, который находится в Приморье. Они предлагали выкупить Бухлю или обменять ее на другого зверька, поскольку во Владивостоке проживает одинокий самец. Работники «Птичьего дворика» были вынуждены отказаться, поскольку недавно Бухля покинула стены зоопарка.

Известно, что жизнь выдры в «Птичьем дворике» началась с того, что неравнодушные псковичи нашли ее детенышем возле реки. Тогда Бухлю приютили на подворье и выкормили молоком.

Ранее в ноябре в российском заповеднике «Земля леопарда», который располагается в Приморском крае, на камеру попали два амурских тира, повторившие сюжет из мультфильма «Король Лев».