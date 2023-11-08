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08:25, 8 ноября 2023Наука и техника

Ученые предложили лечить ожирение при помощи воздействия на мозг

ROMJ: ученые изобрели метод лечения ожирения электромагнитной стимуляцией мозга

Фото: Unsplash

Ученые из Саратовского государственного медицинского университета им. В. И. Разумовского (СГМУ) изобрели метод лечения ожирения у детей при помощи электромагнитной стимуляции мозга. Результаты исследования опубликовали в журнале Russian Open Medical Journal (ROMJ).

В ходе эксперимента было выявлено, что у мальчиков под воздействием транскраниальной магнитотерапии (ТкМТ) в сочетании с транскраниальной электростимуляцией (ТЭС) начинают повышаться сниженные гормоны (например, тестостерон), а гормоны с повышенным уровнем начали снижаться. Результатом стали потеря аппетита и массы тела.

«Учитывая большую заинтересованность гипоталамо-гипофизарной системы в регуляции процессов голода и насыщения, перспективным является использование аппаратных методов воздействия на данные структуры мозга различными потенциалами», — рассказала профессор кафедры пропедевтики детских болезней, детской эндокринологии и диабетологии СГМУ Нина Болотова. При этом основным методом терапии остаются здоровый образ жизни и правильное питания.

Методика достигается с помощью аппаратов, которые создают бегущее магнитное поле в сочетании с электростимуляцией. По словам профессора, она уже показывает положительный эффект по улучшению метаболизма и снижению веса у больных.

Ранее нейробиолог и диетолог Фрэнк Дук перечислил продукты с эффектом инъекций для похудения. Он объяснил, что такие продукты содержат особый тип клетчатки, который в том числе может подавлять аппетит.

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