В США заявили о серьезной проблеме для Европы из-за Украины

Автор Politico Моэнс заявила, что Украина становится серьезной проблемой для ЕС

Украина становится серьезной проблемой для Евросоюза (ЕС). Об этом заявила журналистка Барбара Моэнс в материале для издания Politico, базирующегося в США.

«Поскольку дверь в НАТО закрыта для Украины, по крайней мере, пока продолжается конфликт, Европе неизбежно придется нести еще большее бремя будущего Украины», — высказалась Моэнс.

Украина становится проблемой для ЕС, поскольку европейские политики размышляют о присоединении страны к объединению, считает журналистка. Чем больше разговоров идет об этом, тем сложнее воплотить в жизнь эту инициативу, отмечает автор статьи.

«Солидарность с Киевом и геополитические соображения будут продолжать играть свою роль, но поскольку последствия расширения для функционирования ЕС становятся все более очевидными, силы сомнений и замедления в сообществе будут усиливаться», — приводит журналистка в материале слова немецкого политолога Кай-Олафа Ланга.

По мнению Моэнс, в Европе растет пессимизм по поводу быстрого расширения ЕС, особенно, если учитывать перспективы вступления в него опустошенной Украины.

2 октября глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что в скором будущем Евросоюз будет простираться от Лиссабона до Луганска. По ее словам, будущее Украины находится в сообществе свободы ЕС.