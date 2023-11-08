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17:56, 8 ноября 2023Бывший СССР

В ЕС решили не считать ситуацию с русским языком критерием вступления Украины

ЕК не оценит ситуацию с русским языком как критерий для вступления Украины в ЕС
СюжетВступление Украины в ЕС:

Фото: Mykola Myakshykov / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Еврокомиссия (ЕК) не оценит ситуацию с русским языком на Украине как критерий для вступления страны в Европейский союз (ЕС). Об этом рассказал европейский чиновник на условиях анонимности, сообщает РИА Новости.

«Многие задаются вопросом об использовании русского языка и правах русских. Использование русского языка — это не то, на что Еврокомиссия будет обращать внимание», — сообщил источник.

При этом он отметил, что в ЕК очень заинтересованы в завершении реформы по закреплению прав венгров, румын и болгар на Украине. Чиновник подчеркнул, что реформа касается предоставления нацменьшинствам возможности образования частично на их языке, взаимодействия с институтами на их родном языке.

Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что организация рекомендует начать переговоры о вступлении Украины и Молдавии в ЕС. Рекомендацию к допуску ЕК дала, оценив прогресс в выполнении Киевом и Кишиневом поставленных задач по реформам. От Украины требуют продолжения борьбы с коррупцией и защиты прав нацменьшинств.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на решение ЕК рекомендовать начать переговоры о вступлении страны в ЕС. Он назвал это правильным шагом. По его мнению, страна должна войти в объединение, так как «украинцы этого заслуживают».

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      Семен Александров
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