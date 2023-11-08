В Европе захотели отапливать помещения с помощью воды из унитаза

The Guardian: в Амстердаме планируют использовать сточные воды для отопления

В столице Нидерландов Амстердаме решили использовать сточные воды для отопления помещений. Об этом пишет The Guardian.

Разработкой проекта занимается компания Lieven de Key. Ее менеджер по развитию Риенк Постум объяснил принцип работы новой системы отопления. По его словам, температура сточных вод обычно колеблется от плюс 15 до плюс 18 градусов. Компания собирается установить вокруг канализационной трубы теплообменники. Также вокруг трубы будет установлена обходная, вода из которой будет непосредственно поступать в отопительную систему домов. Благодаря теплообменникам вода в ней будет нагреваться до 60-70 градусов.

«Тепло будет поступать из душа, туалета, из стиральной и посудомоечной машины», — объяснил он. Жидкость будет нагреваться способом, противоположном методу работы холодильника. Компания собирается обогреть таким способом 1,6 тысячи студенческих общежитий и объектов социального жилья.

Проект также будет способствовать отказу от использования ископаемого топлива, поскольку теплообменники будут работать на солнечной энергии.

Ранее Потсдамский институт изучения климатических изменений (PIK) рассчитал, что европейским странам для полного отказа от ископаемого топлива до 2040 года потребуется около двух триллионов евро (2,1 триллиона долларов). Эти деньги должны пойти на создание сектора возобновляемой энергии. В обзоре говорится, что Европе потребуется еще десять лет для перевода всей энергетической системы, в том числе отопления, на возобновляемые источники энергии.