Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
18:22, 8 ноября 2023Среда обитания

В Европе захотели отапливать помещения с помощью воды из унитаза

The Guardian: в Амстердаме планируют использовать сточные воды для отопления

Фото: Giorgio Trovato / Unsplash

В столице Нидерландов Амстердаме решили использовать сточные воды для отопления помещений. Об этом пишет The Guardian.

Разработкой проекта занимается компания Lieven de Key. Ее менеджер по развитию Риенк Постум объяснил принцип работы новой системы отопления. По его словам, температура сточных вод обычно колеблется от плюс 15 до плюс 18 градусов. Компания собирается установить вокруг канализационной трубы теплообменники. Также вокруг трубы будет установлена обходная, вода из которой будет непосредственно поступать в отопительную систему домов. Благодаря теплообменникам вода в ней будет нагреваться до 60-70 градусов.

Материалы по теме:
Шорохи, стоны и скользящие по стенам тени. Что известно о домах, где снимали самые страшные фильмы ужасов
Шорохи, стоны и скользящие по стенам тени.Что известно о домах, где снимали самые страшные фильмы ужасов
1 ноября 2023
Человечество рискует потерять шампанское и просекко. Когда и почему люди останутся без популярного алкоголя?
Человечество рискует потерять шампанское и просекко.Когда и почему люди останутся без популярного алкоголя?
5 сентября 2023

«Тепло будет поступать из душа, туалета, из стиральной и посудомоечной машины», — объяснил он. Жидкость будет нагреваться способом, противоположном методу работы холодильника. Компания собирается обогреть таким способом 1,6 тысячи студенческих общежитий и объектов социального жилья.

Проект также будет способствовать отказу от использования ископаемого топлива, поскольку теплообменники будут работать на солнечной энергии.

Ранее Потсдамский институт изучения климатических изменений (PIK) рассчитал, что европейским странам для полного отказа от ископаемого топлива до 2040 года потребуется около двух триллионов евро (2,1 триллиона долларов). Эти деньги должны пойти на создание сектора возобновляемой энергии. В обзоре говорится, что Европе потребуется еще десять лет для перевода всей энергетической системы, в том числе отопления, на возобновляемые источники энергии.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Черкасова
      Обсудить
      Последние новости

      Названы условия для вступления Украины и Молдавии в ЕС. Когда начнутся переговоры и что об этом говорят в России?

      США признали отсутствие средств для помощи Украине

      В Госдуме отреагировали на вывоз полицией детей из детсада в отделение

      Раскрыты действенные способы сэкономить на покупках

      Кличко обвинил украинскую власть в неспособности финансировать армию

      В ООН сочли лучшим сценарием переход сектора Газа Палестине

      Миру предрекли самый теплый год за последнюю сотню тысяч лет

      Назван надежный способ отказаться от кофе

      Россиянин получил пожизненное за насилие и расправу над подростком в 2009 году

      Названы лучшие способы убрать живот для мужчин после 40 лет

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости