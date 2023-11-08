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14:45, 8 ноября 2023Мир

В Гамбурге двое вооруженных мужчин забаррикадировались в школе

Bild: спецназ полиции Гамбурга окружил школу, на которую напали двое мужчин

Фото: Fabian Bimmer / Reuters

Двое вооруженных мужчин забаррикадировались в районной школе в Гамбурге. Об этом сообщает Bild.

Как уточняет издание, один из нападающих вооружен пистолетом. Мужчины напали на учительницу. Спецназ полиции окружил здание школы. В настоящее время сотрудники полиции находятся внутри и разыскивают предполагаемых преступников. Неясно, являются ли они учениками школы.

Ранее на школу во французском городе Аррас напал мужчина чеченского происхождения. Уточнялось, что при нападении преступник кричал: «Аллах Акбар!» Его задержали в ходе полицейской операции.

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      Дарья Балацкая
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