В Гамбурге двое вооруженных мужчин забаррикадировались в школе

Bild: спецназ полиции Гамбурга окружил школу, на которую напали двое мужчин

Двое вооруженных мужчин забаррикадировались в районной школе в Гамбурге. Об этом сообщает Bild.

Как уточняет издание, один из нападающих вооружен пистолетом. Мужчины напали на учительницу. Спецназ полиции окружил здание школы. В настоящее время сотрудники полиции находятся внутри и разыскивают предполагаемых преступников. Неясно, являются ли они учениками школы.

Ранее на школу во французском городе Аррас напал мужчина чеченского происхождения. Уточнялось, что при нападении преступник кричал: «Аллах Акбар!» Его задержали в ходе полицейской операции.