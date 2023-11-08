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19:47, 8 ноября 2023Мир

В Госдепе предрекли еще более сложную зиму для Украины

Помощник госсекретаря США Пайатт: эта зима для Украины будет сложнее предыдущей

Фото: Eugen Kotenko / Globallookpress.com

Предстоящая зима для Украины окажется сложнее предыдущей в силу сокращения с начала конфликта генерирующих мощностей, заявил на слушаниях в Конгрессе помощник госсекретаря США по вопросам энергоресурсов Джеффри Пайатт. Его цитирует ТАСС.

«Предстоящая зима обещает быть для Украины еще более сложной, чем предыдущая», — сказал сотрудник Госдепа.

По его словам, США «в тесном сотрудничестве с партнерами по G7, представителями частного сектора и гуманитарных организаций» помогут Украине обеспечить население светом и теплом в условиях, когда «генерирующие мощности сократились на 50 процентов».

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России поразили теплоэлектростанцию в прифронтовой зоне. Энергетическая компания уточнила, что станции наносят урон не в первый раз.

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      Глеб Бажуткин
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