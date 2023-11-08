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16:22, 8 ноября 2023Бывший СССР

В Киеве пожелали начать переговоры о вступлении Украины в ЕС уже в этом году

Шмыгаль: переговоры о вступлении Украины в ЕС могут начаться уже в этом году
СюжетВступление Украины в ЕС:

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Переговоры о вступлении Украины в Евросоюз (ЕС) могут начаться уже в этом году. Такое решение желает услышать руководство страны, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем Telegram.

По его словам, рекомендация Еврокомиссии начать переговоры имеет ключевое значение для принятия лидерами ЕС в декабре соответствующего решения. «Благодарим европейских партнеров за высокую оценку реформ», — написал он.

Он пообещал, что Киев не будет останавливаться на достигнутом. Правительство страны останется приверженным трансформации государства, чтобы, по его словам, Украина была равным, сильным и полноправным членом Европейского Союза.

Ранее Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры о вступлении в Евросоюз Украины и Молдавии. Организация вынесла вердикт, оценив прогресс в выполнении Киевом и Кишиневом поставленных задач по реформам.

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      Алевтина Запольская
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