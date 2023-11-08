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12:14, 8 ноября 2023Мир

В Кремле отреагировали на решение НАТО и США приостановить работу по ДОВСЕ

Песков: де-факто приостановка работы США и НАТО по ДОВСЕ не изменит ситуацию

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Де-факто приостановка работы США и НАТО по Договору об обычных вооруженных силах в Европе ДОВСЕ не изменит ситуацию. Так на решение стран Североатлантического альянса отреагировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

Официальный представитель Кремля отметил, что диалог по стратегической стабильности необходим, но предпосылок для него сейчас нет.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что Соединенные Штаты приостановят выполнение обязательств в рамках ДОВСЕ с 7 декабря. В его заявлении утверждается, что часть участников ДОВСЕ поддерживает решение США и союзников о приостановке договора.

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      Семен Александров
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