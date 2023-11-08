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07:56, 8 ноября 2023Мир

В МИД России рассказали о политике США в Казахстане

Дипломат МИД России Стерник: США пытаются расширить свое влияние в Казахстане

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

США пытаются расширить свое влияние в Казахстане на программы подготовки миротворцев и военного персонала. О политике Вашингтона в интервью РИА Новости рассказал директор третьего департамента стран СНГ МИД России Александр Стерник.

В октябре в сети распространялись сообщения, что в Казахстане начал работать «центр миротворческих операций НАТО». Как утверждалось, миротворцев готовят по стандартам альянса. Однако это не соответствует действительности, так как посол США в Казахстане Дэниел Розенблюм открыл конференц-зал, а не «центр НАТО», сообщили в Минобороны республики.

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Как пояснил Стерник, «в нем с 2006 года ведется обучение военного, полицейского и гражданского персонала по стандартам НАТО, которые соответствуют критериям подготовки контингентов к участию в операциях по поддержанию мира ООН», поэтому говорить об открытии в Казахстане «центра НАТО» некорректно. Вместе с тем, указал дипломат, Вашингтон подобными акциями пытается «разрекламировать» себя в интересах расширения своего влияния в Казахстане на программы подготовки миротворцев, а, следовательно, и военного персонала в целом.

Стерник подчеркнул, что о присутствии американских военных специалистов и их инфраструктуры на территории Казахстана речи не идет. Он также подчеркнул, что все страны-члены ОДКБ придерживаются обязательства не допускать размещения военных контингентов третьих стран без согласования со своими союзниками.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва ждет от Астаны уточняющей информации по теме сообщений об открытии «центра НАТО» в Казахстане. Он добавил, что миротворческая миссия имеет свою специфику, а казахстанские военные несут службу в разных частях мира.

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      Марина Совина
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