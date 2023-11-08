В России резко вырос спрос на одну профессию

«Авито Работа»: спрос на курьеров в России вырос в 3,1 раза

Спрос на курьеров в России вырос в 3,1 раза по итогам первых десяти месяцев 2023 года. Об этом свидетельствуют подсчеты аналитиков сервиса «Авито Работа» на основе собственных статистических данных. С результатами исследования ознакомилась «Лента.ру».

Только за октябрь, в преддверии старта сезона распродаж, интерес к такой профессии в стране со стороны работодателей увеличился на 34 процента в сравнении с сентябрьским показателем. В то же время размер средних предлагаемых зарплат курьеров за второй месяц осени в сравнении с январем 2023 года практически не изменился. Значительный прирост окладов был зафиксирован именно перед сезоном распродаж. В итоге к концу октября средние предлагаемые зарплаты в сфере достигли уровня в 72 797 рублей, уточнили аналитики.

Перед сезоном распродаж в России также увеличился спрос на комплектовщиков. К концу второго месяца осени интерес работодателей к таким специалистам увеличился на 16 процентов в сравнении с сентябрем, а средние предлагаемые зарплаты кандидатов выросли на 29 процентов и достигли отметки в 59 176 рублей, заключили в компании.

Ранее работодатели назвали самые востребованные специальности на рынке труда в России. В топ-3 по уровню востребованности вошли представители массовых профессий — курьеры, продавцы, официанты и кассиры, а также менеджеры по продажам. В то же время более половины из опрошенных работодателей в третьем квартале 2023 года чаще всего искали сварщиков, токарей и других представителей рабочих специальностей.