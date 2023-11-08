Newsweek: при антиамериканском перевороте в Мексике США начали бы спецоперацию

США сами вынудили Россию начать проведение специальной военной операции на Украине, но Вашингтон пошел бы на такие же меры при антиамериканском госперевороте в Мексике, допустил основатель американского журнала American Conservative Скотт Макконнелл в статье для издания Newsweek.

«На минуту представьте, что законно избранного президента Мексики свергли в результате антиамериканского госпереворота при поддержке КНР, а потом новый режим начал бы искать союза с китайцами. Вашингтон отреагировал бы точно так же, как поступила Москва», — пишет Макконнелл.

По его мнению, к конфликту на Украине привела лишь «безответственная» политика США. Он отметил, что у Вашингтона не было никаких причин поддерживать антироссийские силы в Киеве. Он возложил ответственность за конфликт на «узкую группу американской элиты», которая заинтересована в расширении НАТО на восток.

Как считает Макконнелл, Россия отреагировала так, «как поступила бы любая уважающая себя держава, если ее соперник пытается построить военные базы у ее границ».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что правящие американские элиты и их сателлиты в том, что они стоят за конфликтами на Украине, Ближнем Востоке и в других регионах мира. Путин указал, что американцы повсюду насаждают военные базы. Политик уточнил, что Вашингтон отправляет оружие в разные регионы, финансирует боевые действия, разжигает ненависть.

До этого Путин обратился к политическим элитам США русской поговоркой «век живи — век учись». Глава государства заметил, что Вашингтону следует научиться искать компромиссы и уважать других, чтобы отпала необходимость кого-то подавлять.