Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:15, 8 ноября 2023Россия

Власти ответили на информацию о взрывах под Ростовом

Губернатор Голубев заявил, что военные отработали в Ростовской области

Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

Губернатор Ростовской области Василий Голубев ответил на информацию от жителей о взрывах под Ростовом. Он разъяснил в Telegram-канале, что военные отработали в приграничном регионе в соответствии с задачами спецоперации.

Власти призвали жителей Ростовской области не делиться фотографиями и видео с места. До этого жители приграничного региона заявили о звуке, похожем на работу системы противовоздушной обороны (ПВО).

«Друзья, около 12:00 военные в очередной раз отработали в соответствии с задачами спецоперации. Вижу в комментариях активный обмен информацией о том, где конкретно жители области это видели», — написал ростовский губернатор.

По мнению Голубева, участие в подобных диалогах и публикации фотографий вредят российским Вооруженным силам.

Глава региона пообещал удалять все такие комментарии в своем Telegram-канале, а также блокировать пользователей, которые их присылают.

2 ноября в Ростовской области дважды пришлось задействовать средства ПВО. Тогда Голубев призывал жителей не поддаваться панике и уверял, что в регионе заняты российские военные.

Что думаешь? Оцени!
      Анна Щербакова
      Обсудить
      Последние новости

      В Луганске взорвали машину бывшего начальника Народной милиции ЛНР. Что известно о покушении?

      Министр спорта осудил Роднину за слова о вранье в деле Валиевой

      В Кремле пообещали ответить на возможный отъем российских активов на Западе

      Подрыв машины с депутатом ЛНР квалифицировали как теракт

      Раскрыт гонорар Аллы Пугачевой за выступление на новогоднем празднике

      США скорректировали полет дрона-разведчика вблизи Крыма после решения Путина

      Врач назвала усталость и слабость симптомом опасных болезней

      Названы самые популярные у арендаторов районы Москвы

      Мировой экономике предрекли гиперинфляцию

      Работа СКР на месте взрыва авто депутата Народного совета ЛНР попала на видео

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости