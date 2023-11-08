Власти ответили на информацию о взрывах под Ростовом

Губернатор Голубев заявил, что военные отработали в Ростовской области

Губернатор Ростовской области Василий Голубев ответил на информацию от жителей о взрывах под Ростовом. Он разъяснил в Telegram-канале, что военные отработали в приграничном регионе в соответствии с задачами спецоперации.

Власти призвали жителей Ростовской области не делиться фотографиями и видео с места. До этого жители приграничного региона заявили о звуке, похожем на работу системы противовоздушной обороны (ПВО).

«Друзья, около 12:00 военные в очередной раз отработали в соответствии с задачами спецоперации. Вижу в комментариях активный обмен информацией о том, где конкретно жители области это видели», — написал ростовский губернатор.

По мнению Голубева, участие в подобных диалогах и публикации фотографий вредят российским Вооруженным силам.

Глава региона пообещал удалять все такие комментарии в своем Telegram-канале, а также блокировать пользователей, которые их присылают.

2 ноября в Ростовской области дважды пришлось задействовать средства ПВО. Тогда Голубев призывал жителей не поддаваться панике и уверял, что в регионе заняты российские военные.