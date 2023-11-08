Водитель мототакси в Индонезии жестоко избил туристку из-за ее молчания

Bali Post: водитель мототакси избил пассажирку в Джакарте из-за ее молчания

Водитель мототакси в Джакарте жестоко избил пассажирку из-за того, что она его игнорировала. Подробностями истории поделилось издание Bali Post.

По данным источника, 25-летний водитель мотоциклетного такси вез 31-летнюю туристку по столице Индонезии, однако всего через 500 метров поездки внезапно остановился и приказал ей сойти с транспортного средства. Мужчина разозлился без видимой причины и начал бить пассажирку по лицу, голове и рукам, оставляя ей синяки и ссадины.

Пострадавшей удалось сбежать от злоумышленника, а сам он скрылся. Женщина обратилась в полицию, и таксиста задержали на Бали. На допросе он объяснил, что избил клиентку из-за ее молчания: во время поездки водитель задал ей несколько вопросов, на которые та не ответила.

Как уточняет издание, теперь 25-летний хулиган содержится под стражей в ожидании решений правоохранителей.

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