Военный ВСУ получил 20 лет колонии за расстрел машины с мирными жителями

В ДНР осудили на 20 лет военного ВСУ, расстрелявшего машину с мирными жителями

Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) приговорил к 20 годам колонии строгого режима 49-летнего командира отделения взвода радиоподавления 36-й отдельной бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергея Думчика. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональной прокуратуре.

Военнослужащего признали виновным по статье о покушении на двух и более лиц, организованном по мотивам политический и идеологической ненависти, а также по статье о жестоком обращении с гражданским населением на оккупированной территории.

Установлено, что в апреле 2022 года в Мариуполе Думчик, находясь на боевой позиции, заметил машину, в которой находились три человека, и сообщил об этом командиру Александру Свинарчуку. После этого Думчик получил приказ ликвидировать мирных жителей.

Военнослужащий открыл огонь по машине. Людям удалось спастись, выбежав из автомобиля.

Уголовное дело в отношении командира Свинарчука находится на рассмотрении.