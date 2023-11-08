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13:21, 8 ноября 2023Из жизни

Трехметровая акула-людоед напала на мужчин на месте съемок фильма «Челюсти»

Surfer Magazine: в США серферы пережили нападение большой белой акулы

Фото: Laura College / Unsplash

В США двое мужчин, занимавшиеся сапсерфингом, пережили нападение трехметровой белой акулы, известной также как акула-людоед. Об этом сообщает Surfer Magazine.

Инцидент произошел на пляже в городе Истхэм, штат Массачусетс. Мужчины плавали на досках с веслами недалеко от места съемок фильма Стивена Спилберга «Челюсти», в котором большая белая акула напала на отдыхающих. По словам одного из серферов, Рэя Траутса, он стоял на доске, когда заметил хищную рыбу. Акула плыла рядом с двоюродным братом мужчины, Питом Эмондом, который тоже занимался сапсерфингом.

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Траутс рассказал, что в какой-то момент акула повернулась на бок, будто пытаясь схватить Эмонда за ногу. Он крикнул брату, что его преследует акула, и погрузил весло в воду позади хищной рыбы. Тогда та резко повернулась на него. «Я кричал Питу, чтобы он уходил и выбирался на берег, а акула кружила позади меня, очень агрессивная и возбужденная», — говорит мужчина.

Спустя некоторое время Траутсу удалось выбраться на сушу. Оба серфера не получили никаких травм, однако были потрясены. «Я видел сотню белых акул во время серфинга, но этот случай занимает первое место среди всех встреч с ними», — утверждает Траутс.

Ранее сообщалось, что длиннокрылая акула, которая, по версии Жак-Ива Кусто, является самой опасной в мире, напала на дайвера возле побережья Египта. Хищная рыба некоторое время покружила вокруг туриста, а затем протаранила его головой.

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      Алиса Удовик
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