Отсидевший 28 лет за чужое преступление мужчина стал миллионером

В США отсидевший 28 лет за чужое преступление мужчина получил $9,1 миллиона

В США несправедливо осужденный мужчина из штата Пенсильвания добился крупной денежной компенсации и стал миллионером. Об этом сообщает WPVI-TV.

В июле 1988 года неизвестный расправился с четырехлетней Барбарой Джин Хорн в городе Филадельфия. Следователи объявили главным подозреваемым Уолтера Огрода. Он признал себя виновным до суда, однако позже заявил, что дал показания под давлением полиции. Первый обвинительный приговор мужчине был отменен из-за нарушений, однако на втором процессе в октябре 1996-го его приговорили к высшей мере наказания.

Позже журналистское расследование WPVI-TV показало, что найденные на месте преступления образцы ДНК никак не связаны с Огродом и указывают на другого человека. В 2020 году американец был полностью оправдан и выпущен на свободу. Теперь отсидевший 28 лет за чужое преступление мужчина получил от властей Филадельфии право на компенсацию в размере 9,1 миллиона долларов.

Мать девочки заявила, что всегда была уверена в невиновности Огрода. «Я убеждена, что его осудили несправедливо. Мы надеемся, что человек, отнявший у нас Барбару Джин, заплатит за свое злодеяние», — заявила женщина.

Ранее сообщалось, что в США полностью оправдали отсидевшего семь лет невиновного мужчину, который был осужден за изнасилование девочки в 1976 году. Суд штата Нью-Йорк снял все обвинения с 72-летнего Леонарда Мака, приняв во внимания данные ДНК-экспертизы.

