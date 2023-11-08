Зеленский пообещал обеспечить послевоенное восстановление Украины без коррупции

Зеленский заявил, что Киев обеспечит восстановление страны без коррупции

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал обеспечить послевоенное восстановление страны без коррупции. Об этом он заявил во время выступления на конференции Reuters NEXT, в которой он принял участие по видеосвязи, сообщает Reuters.

По словам Зеленского, Киев уже продемонстрировал значительный прогресс в борьбе с коррупцией.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что на Западе понимают, что часть выделяемых Украине денег разворовывается. Он также считает, что в США и Европе уже устали от украинской тематики.