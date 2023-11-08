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19:19, 8 ноября 2023Бывший СССР

Зеленский пообещал обеспечить послевоенное восстановление Украины без коррупции

Зеленский заявил, что Киев обеспечит восстановление страны без коррупции

Фото: Efrem Lukatsky / AP

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал обеспечить послевоенное восстановление страны без коррупции. Об этом он заявил во время выступления на конференции Reuters NEXT, в которой он принял участие по видеосвязи, сообщает Reuters.

По словам Зеленского, Киев уже продемонстрировал значительный прогресс в борьбе с коррупцией.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что на Западе понимают, что часть выделяемых Украине денег разворовывается. Он также считает, что в США и Европе уже устали от украинской тематики.

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