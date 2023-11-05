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14:27, 5 ноября 2023Мир

В Кремле заявили о понимании Западом масштабов коррупции на Украине

Песков: на Западе понимают, что часть выделенных Украине денег разворовывается

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Страны Запада понимают, что часть выделяемых Украине денег разворовывается, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным. Фрагмент интервью опубликован в Telegram.

«Они понимают, что определенная часть тех денег, которые они дают Украине, попросту говоря, разворовывается», — указал Песков на масштабы коррупции в республике.

По словам пресс-секретаря российского лидера, США и Европа устали от украинской тематики. По его словам, имеется в виду западное финансирование украинского режима и снабжение оружием и боеприпасами.

Ранее Песков заявил, что сворачивание отношений России и США произошло по инициативе Вашингтона. По его словам, отношения государств находятся на нуле или даже ниже нуля.

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