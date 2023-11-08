Зеленский запросил у США доступ к военным технологиям для производства оружия

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с министром транспорта США Питом Буттиджичем поднял вопрос доступа к американским военным технологиям для налаживания совместного производства оружия. Видеозапись встречи Зеленский опубликовал в своем Telegram-канале.

«Содержательная встреча с министром транспорта США Питом Буттиджичем. Обсудили восстановление инфраструктуры нашего государства, развитие транспортных возможностей для экспорта наших товаров на международные рынки, а также перспективы совместного оборонного производства», — сообщил Зеленский.

По его словам, с американским министром обсуждалось совместное производство военной техники, вооружений и боеприпасов. Зеленский подчеркнул, что «финансовая помощь США очень важна, но прежде всего — военная». «Речь идет не только о деньгах, но и о технологиях», — добавил украинский президент.

Зеленский также надеется, что Украине удастся наладить совместное с западными странами производство средств ПВО.

Ранее помощник главы Агентства по международному развитию по делам Европы и Евразии Эрин Макки заявила, что у США нет средств для прямой бюджетной поддержки Украины. По ее словам, без новых ассигнований гуманитарная помощь может полностью прекратиться.