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16:44, 8 ноября 2023Забота о себе

Женщин предупредили о повышающей риск выкидыша привычке

Хирург Умнов: курение может привести к мутациям в яйцеклетках и выкидышам

Фото: Антон Воробьев / Unsplash

Курение может не только воспрепятствовать беременности, но и осложнить ее течение и привести к печальному итогу, рассказал преподаватель медицинского факультета Госуниверситета просвещения, хирург Александр Умнов. О повышающей риск выкидыша привычке он предупредил женщин в беседе с News.ru.

По его словам, курение вызывает мутации в яйцеклетке, из-за чего может усложниться наступление беременности. «Кроме того, никотин вызывает спазм сосудов, снабжающих кровью матку, особенно капилляров, из-за чего плод не получает необходимых питательных веществ, что может приводить к выкидышам», — объяснил Умнов.

Кроме того, продолжил он, к бесплодию и рождению детей с тяжелыми патологиями может привести злоупотребление алкоголем. Спиртные напитки, подчеркнул Умнов, нарушают гормональный баланс в организме, что провоцирует изменение эндометрия в матке и влияет на способность выносить ребенка.

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      Александра Лисица
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