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09:45, 9 ноября 2023Ценности

53-летняя Наоми Кэмпбелл снялась обнаженной для модного бренда

Фото: @jamie_morgan_photographer / @alexwangny

Британская супермодель Наоми Кэмпбелл снялась в откровенном образе для модного бренда Alexander Wang. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенном снимке 53-летняя манекенщица предстала со стрижкой маллет (короткие по бокам и в верхней части головы и удлиненные сзади волосы — прим. «Ленты.ру») и полностью обнаженной, повернувшись перед камерой боком и прикрыв рукой грудь. При этом видно, что по всему ее телу расположились шипы, а внешний вид дополнили открытые туфли на шпильке и небольшая кожаная сумка.

Поклонники оценили данную съемку и принялись писать комплименты в комментариях под постом. «Это просто нереально», «Икона», «Невероятная женщина», «Какие красивые ноги и фигура», «Многим девушкам нужны от тебя уроки по позированию», — высказывались они.

В октябре американская актриса кино и телевидения, бизнесвумен Гвинет Пэлтроу снялась в откровенном образе для американского журнала Bustle. В рамках фотосессии 51-летняя звезда примерила наряд, состоявший из красных предметов гардероба. Она надела прозрачный топ и бюстгальтер бренда Gucci, капроновые колготки, стринги, остроносые туфли Ferragamo на высоких каблуках и украшения Tiffany & Co.

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      Мария Винар
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