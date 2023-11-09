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10:45, 9 ноября 2023Силовые структуры

Экс-глава отдела судостроительной компании получил взятку и попал в колонию

В Астрахани суд приговорил экс-главу отдела судостроительной компании за взятку

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Астрахани суд приговорил бывшего начальника отдела логистики и таможенного оформления судостроительной организации к пяти с половиной годам колонии общего режима за получение взятки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Мужчину признали виновным по статье 290 УК РФ («Получение взятки»).

По версии следствия, с августа по ноябрь 2022 года осужденный получал от индивидуального предпринимателя взятки за беспрепятственную оплату при исполнении договоров по перевозке персонала на общую сумму 620 тысяч рублей.

Ранее в Иркутской области суд арестовал 57-летнего главу Катангского района Сергея Чонского за получение взяток.

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