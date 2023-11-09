Олень затоптал женщину на ее заднем дворе

В США олень проник на задний двор дома и затоптал его жительницу

В США благородный олень-вапити затоптал женщину, вышедшую на задний двор. Об этом сообщает Департамент охоты и рыболовства штата Аризона.

Нападение произошло 26 октября на участке недалеко от города Кингман, штат Аризона. Олень проник на задний двор, набросился на местную жительницу и нанес ей серьезные травмы. Лежащую на земле женщину обнаружил вернувшийся домой вечером муж. На теле пострадавшей были увечья, а рядом с ней лежало перевернутое ведро с кукурузой.

Мужчина позвонил в службу спасения, женщину срочно госпитализировали. В связи с тяжестью полученных травм ее ввели в медикаментозную кому. Врачи больше недели боролись за жизнь пострадавшей, но спасти ее не удалось.

Сотрудники Департамента охоты и рыболовства Аризоны обнаружили на участке многочисленные следы оленя. О произошедшем уведомили местных жителей и расклеили таблички, призывающие держаться подальше от оленей и не подкармливать их. Специалисты отметили, что дикие животные, которых кормят люди, перестают их бояться и становятся зависимыми от такого способа получения пищи. Это может привести к нежелательным визитам на частную собственность и нападениям на людей.

Ранее в США олень прервал ланч в сетевом ресторане, запрыгнув в окно, и попал на видео. В ходе инцидента никто из посетителей и персонала не пострадал.

