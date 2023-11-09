Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:55, 9 ноября 2023Мир

Небензя назвал первоочередную цель в секторе Газа

Небензя: нужно прекратить огонь в секторе Газа, а не обсуждать будущее анклава
Василий Небензя

Василий Небензя. Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя назвал первоочередной целью в секторе Газа прекращение огня. Он отметил, что решение данной задачи в настоящее время гораздо важнее, чем обсуждение будущего анклава, сообщает РИА Новости.

«Сейчас не время обсуждать, что будет в Газе, и как будет осуществлять управление», — заявил дипломат.

Небензя добавил, что на сегодняшний день первоочередной задачей является остановка боевых действий в секторе Газа и защита мирных жителей.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби признал, что США контактируют с палестинским движением ХАМАС. По его словам, Вашингтон стремится добиться освобождения захваченных заложников.

Оружие России
Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский рассказал американцам о страхе украинцев

      Пентагон заявил об угрозе нацбезопасности США на Ближнем Востоке

      Жених и невеста пригласили подружку невесты на первую брачную ночь

      Небензя назвал первоочередную цель в секторе Газа

      Пентагон признал сбитый йеменскими хуситами американский беспилотник

      Небензя высказался о ходе расследования подрыва «Северных потоков»

      В России оценили решение ЕК по вступлению Украины в ЕС

      В шести российских городах запустят проход в метро по биометрии

      В США назвали условие для возвращения России замороженных активов

      В Германии увидели признаки упадка Евросоюза из-за Украины

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости