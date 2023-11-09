Небензя назвал первоочередную цель в секторе Газа

Небензя: нужно прекратить огонь в секторе Газа, а не обсуждать будущее анклава

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя назвал первоочередной целью в секторе Газа прекращение огня. Он отметил, что решение данной задачи в настоящее время гораздо важнее, чем обсуждение будущего анклава, сообщает РИА Новости.

«Сейчас не время обсуждать, что будет в Газе, и как будет осуществлять управление», — заявил дипломат.

Небензя добавил, что на сегодняшний день первоочередной задачей является остановка боевых действий в секторе Газа и защита мирных жителей.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби признал, что США контактируют с палестинским движением ХАМАС. По его словам, Вашингтон стремится добиться освобождения захваченных заложников.