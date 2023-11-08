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00:05, 9 ноября 2023Мир

Белый дом признался в контактах США с ХАМАС

Белый дом заявил о контактах с ХАМАС в попытках добиться освобождения заложников
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Pixabay

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби признал, что США контактируют с палестинским движением ХАМАС. По его словам, Вашингтон стремится добиться освобождения захваченных заложников, сообщает ТАСС.

«У нас есть способ поддерживать связь с ХАМАС. Мы используем этот способ. И мы делаем все возможное, чтобы эти люди (заложники — прим. «Ленты.ру») воссоединились со своими семьями», — заявил представитель американской администрации.

Он добавил, что США не намерены размещать своих военных в секторе Газа и отдавать им приказ об освобождении заложников.

Ранее пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) бригадный генерал Даниэль Хагари сообщил, что палестинское движение ХАМАС утратило контроль над севером Газы.

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      Марина Совина
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