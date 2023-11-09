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17:50, 9 ноября 2023Силовые структуры

Глава самарского управления Росгвардии подал рапорт об увольнении

Командовавший самарской Росгвардией написал рапорт об увольнении

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

В Самарской области начальник управления Росгвардии написал рапорт об увольнении. Об этом в Telegram-канале сообщил Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.

По словам политика, речь идет о генерал-майоре полиции Александре Эсауленко. Он подал рапорт неделю назад. Документы об освобождении силовика от должности направлены в Администрацию Президента.

Александр Эсауленко командовал самарской Росгвардией с 2017 года. До этого с 2012 года возглавлял управления вневедомственной охраны при Главном управлении Министерства внутренних дел России по Краснодарскому краю.

11 мая глава департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС генерал-лейтенант Ринат Еникеев в конце апреля подал рапорт об увольнении по собственному желанию.

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      Владимир Седов
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