Глава самарского управления Росгвардии подал рапорт об увольнении

Командовавший самарской Росгвардией написал рапорт об увольнении

В Самарской области начальник управления Росгвардии написал рапорт об увольнении. Об этом в Telegram-канале сообщил Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.

По словам политика, речь идет о генерал-майоре полиции Александре Эсауленко. Он подал рапорт неделю назад. Документы об освобождении силовика от должности направлены в Администрацию Президента.

Александр Эсауленко командовал самарской Росгвардией с 2017 года. До этого с 2012 года возглавлял управления вневедомственной охраны при Главном управлении Министерства внутренних дел России по Краснодарскому краю.

11 мая глава департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС генерал-лейтенант Ринат Еникеев в конце апреля подал рапорт об увольнении по собственному желанию.