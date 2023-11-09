Инстасамка пришла на шоу с абсурдными вопросами и была высмеяна

Комик Лисевский высмеял блогершу Инстасамку в шоу проекта «Плюшки»

Блогерша и рэперша Инстасамка (настоящее имя — Дарья Зотеева) пришла на шоу проекта «Плюшки», где гостям задают провокационные и абсурдные вопросы, и была высмеяна его ведущим, звездой КВН Богданом Лисевским. Видео, в котором комик поиронизировал над карьерой Зотеевой, доступно на YouTube-канале шоу.

Лисевский в шутку спросил, вдохновил ли Инстасамку на музыкальное творчество хоккеист Александр Овечкин. «Ни он, ни вы не имеете отношения к музыке», — пояснил он. Кроме того, комик с иронией предположил, что в прошлом его гостья была русалкой, поскольку у нее «есть ноги и нет голоса». Рэперша назвала шутки Лисевского относительно своих музыкальных способностей грязными.

«Вы выступаете под фанеру. Встречаетесь с манекеном (Инстасамка замужем за блогером Moneyken — прим. «Ленты.ру»). Сделали пластику. У вас в жизни есть хоть что-то настоящее?», — спросил ведущий проекта. Инстасамка заявила, что ей сложно ответить на этот вопрос. «Я иногда даже не понимаю, настоящее все, что происходит, или нет», — добавила она.

Ранее бывший участник КВН и экс-резидент Comedy Club Олег Верещагин раскрыл закулисье «Плюшек». По его словам, все вопросы и шутки заранее согласовываются с героями шоу.