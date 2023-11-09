Кандидаты в президенты США от Республиканской партии поддержали Израиль

Республиканские кандидаты в президенты США поддержали операцию Израиля в Газе

Кандидаты в президенты США от Республиканской партии на дебатах поддержали операцию Израиля в секторе Газа. Об этом сообщает газета The New York Times.

Кандидаты призвали премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху уничтожить радикальное движение ХАМАС. Губернатор Флориды Рон Десантис заявил, что хочет, чтобы Израиль «раз и навсегда закончил работу с этими палачами», и осудил критиков израильской операции.

«Последнее, что нам нужно, это говорить Израилю, что делать. Единственное, что нам следует сделать, — это поддерживать их в ликвидации ХАМАС», — сказала бывший постоянный представитель США при ООН Никки Хейли.

Только предприниматель Вивек Рамасвами высказал другую точку зрения на участие Соединенных Штатов в войне, раскритиковав предыдущие американские операции на Ближнем Востоке.

Ранее также Белый дом предостерег власти Израиля от оккупации сектора Газа. В Вашингтоне подчеркнули, что это станет «неправильным поступком». По словам координатора Белого дома по стратегическим коммуникациями Джона Кирби, на данный момент ведутся активные дискуссии с израильскими коллегами о том, как выглядит постконфликтная Газа.