Американская телезвезда Ким Кардашьян снялась в рекламе собственного бренда нижнего белья и домашней одежды Skims. Снимки опубликованы на официальной странице марки в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

43-летняя знаменитость представила новую коллекцию марки, созданную в коллаборации с ювелирным домом Swarovski. На размещенных кадрах бизнесвумен позировала в комплекте белого цвета, на который кристаллами нанесли логотип Swarovski. В качестве обуви ей подобрали серебристые туфли на каблуках, а дополняли образ инфлюэнсера массивные колье и серьги.

При этом волосы манекенщицы собрали в гладкий пучок, а на лицо нанесли макияж в нюдовых оттенках. Известно, что общая стоимость бюстгальтера и трусов составляет 96 долларов (8860 рублей), на данный момент они доступны к предзаказу на сайте ретейлера.

В апреле Ким Кардашьян поделилась снимком в бикини и рассмешила подписчиков. Тогда предпринимательница опубликовала фотографию, на которой она запечатлена в бикини бежевого цвета с собранными в гладкий пучок волосами. Фанаты обратили внимание на отсутствующий средний палец манекенщицы.