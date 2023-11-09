Женщина родила самого крупного ребенка за последние 13 лет

Fox News: в Канаде женщина родила рекордно крупного сына весом 6,5 килограмма

Жительница Канады родила ребенка весом 6,5 килограмма и удивила врачей. Об этом сообщает Fox News.

Мальчик по имени Сонни появился на свет путем кесарева сечения 23 октября в городе Кеймбридж, провинция Онтарио. По словам отца ребенка, Ченса Эйрса, врачи и родственники были шокированы, когда узнали вес Сонни. Новорожденный стал пятым ребенком Ченса и его жены Бритни. Акушер-гинеколог Эйса Ахимбисибве, принимавший роды у многодетной матери, отметил, что ее предыдущие дети тоже были крупными при рождении. «Мы знали, что этот малыш тоже будет большим, но не ожидали, что настолько», — признается врач.

Вес Сонни стал рекордным. Мальчик оказался самым крупным новорожденным за последние 13 лет. Бритни рассказала, что и ее родственники, и члены семьи Ченса высокого роста. Женщина считает, что по этой причине у нее рождаются крупные дети.

Сонни уже выписали домой. По словам отца, он очень любознательный и постоянно разглядывает все вокруг. «Но он еще слишком мал, поэтому по большей части просто ест и спит», — говорит мужчина.

Ранее сообщалось, что кости новорожденной с опасной генетической мутацией стали «невидимыми». На ее рентгеновских снимках почти не было видно позвоночника и ребер.

