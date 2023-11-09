Женщина запретила свекрови видеться с внучкой из-за одного поступка

Пользовательница Reddit поделилась историей о том, как запретила свекрови видеться с внучкой из-за одного ее поступка. Женщина рассказала, что мать мужа решила подстричь волосы ее 14-летней дочери против воли подростка.

Авторша поста написала, что недавно ее дочь Вихана ездила к бабушке и дедушке. «Когда Вихана вернулась, я была шокирована, что ее длинные до талии волосы стали до плеч, а кудри были выпрямлены», — возмутилась женщина. По ее словам, дочь с шестого класса отращивала волосы и никогда их не выпрямляла.

«Вихана плакала и объяснила мне, что бабушка сама решила постричь ее и солгала ей, что я дала свое разрешение на это», — отметила героиня истории. Женщина разозлилась и утешила дочь, после чего поговорила с мужем и решила, что его мать больше не сможет встречаться с их ребенком наедине.

Пользовательница также добавила, что свекор не знал о том, что его жена против воли внучки и без разрешения родителей постригла ее. «Свекровь в ярости из-за того, что я запретила ей видеться с внучкой, а ее муж съехал от нее в отель и подумывает о разводе», — заключила она.

В комментариях под постом пользователи поддержали решение авторши запретить свекрови общаться с внучкой. По их мнению, женщина нарушила границы девочки.

Ранее другая пользовательница Reddit рассказала о том, как узнала неприятную правду о свекрови и запретила ей общаться с внуком. Она выяснила, что бабушка не раз обещала мальчику, что отнимет его у матери.