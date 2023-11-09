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20:30, 9 ноября 2023Забота о себе

Муж Барбры Стрейзанд рассказал о трех годах сексуального воздержания

Фото: Aude Guerrucci / Reuters

Муж Барбры Стрейзанд Джеймс Бролин признался, что до свадьбы они ни разу не занимались сексом. О соблюдении трехлетнего целибата он рассказал в эфире CBS Sunday Morning, пишет Daily Mail.

83-летний Бролин заявил, что в период ухаживаний за Стрейзанд между ними ни разу не было интимной близости. «Я буквально — это дико звучит — соблюдал целомудрие в течение трех лет, задаваясь вопросом: "Кому это нужно?" Я совершенно не хотел оказаться в такой паршивой ситуации», — вспомнил актер.

Стрейзанд объяснила, что сексуальное воздержание помогло проверить чувства друг друга и убедиться в их искренности. Она уточнила, что и у нее, и у Бролина к моменту их встречи уже был опыт развода и неудачной семейной жизни, поэтому они не хотели повторять те же ошибки. «Джеймс беспокоился, что еще один союз будет обречен», — добавила Стрейзанд.

Бролин отметил, что трижды делал предложение певице и лишь в последний раз получил согласие. В этом году пара отметила 25-летие семейной жизни.

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      Екатерина Улитина
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