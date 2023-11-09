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16:12, 9 ноября 2023Интернет и СМИ

Доктор Мясников раскрыл изнанку съемок передачи на «России 1»

Мясников рассказал, что ему помогает не перебивать экспертов реквизит в виде еды

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Врач и ведущий программы «О самом главном» на канале «Россия 1» Александр Мясников раскрыл изнанку съемок передачи. В Telegram-канале он рассказал, что ему помогает не перебивать экспертов реквизит в виде еды.

«Редакторы меня изучили! Им тоже не нравится, что я перебиваю экспертов. Но были бессильны. И вот решение найдено — в реквизите», — пошутил телеврач.

Ведущий опубликовал сценарий передачи «О самом главном», в котором редакторы написали: «Горячая утиная ножка + брусничный соус для нее — для доктора, чтобы ел и не перебивал [постоянного эксперта программы Екатерину] Баранову». «Так и было, а сценарий я увидел позднее», — добавил Мясников.

Ранее Мясников заявил, что до сих пор не верит в свою популярность. Он сказал, что всегда фотографируется с людьми на улицах, если они этого просят, и разговаривает с ними.

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      Олег Давыдов
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