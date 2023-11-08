Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
15:42, 8 ноября 2023Интернет и СМИ

Доктор Мясников раскрыл отношение к своей популярности

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что до сих пор не верит в свою большую популярность. Отношение к известности он раскрыл в интервью «Телепрограмме».

«В душе я до сих пор не верю во всю эту популярность. Я так радуюсь, когда подходят фотографироваться», — признался доктор. Он отметил, что всегда фотографируется с людьми на улицах, если они этого просят, и разговаривает с ними. Специалист также оценил свою известность словами «мне приятно».

Ранее Мясников назвал правило, которым, по его словам, пренебрегают на приеме пациентов российские медики. По его словам, врачи должны обследовать пациентов ректально.

Перед этим доктор раскрыл четыре способа, которые, по его мнению, помогут избежать заболеваний в холодное время года. В частности, Мясников рекомендовал россиянам бегать и закаляться.

Что думаешь? Оцени!
      Маргарита Щигарева
      Обсудить
      Последние новости

      15-летний сын Кадырова пришел на новое награждение с золотым пистолетом. За месяц он получил уже пять орденов и медалей

      Звезда «Уральских пельменей» осудила бестактные вопросы в свой адрес

      В Думе назвали безграмотным возмущение министра идеей повысить зарплату учителям

      Отставной украинский генерал обвинил Зеленского в неуважении к главкому ВСУ

      В Москве задержали 36 членов ОПГ за мошенничество с лжесвиданиями в кафе

      В России задумались об отмене запрета на экспорт бензина

      Врач объяснил связь между количеством кубиков пресса и упражнениями

      Алиев обвинил посредников в попытке заморозить карабахский конфликт

      Раскрыт райдер певца Элтона Джона

      Ребенок спрятался от Путина

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости