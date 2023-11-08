Доктор Мясников раскрыл отношение к своей популярности

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что до сих пор не верит в свою большую популярность. Отношение к известности он раскрыл в интервью «Телепрограмме».

«В душе я до сих пор не верю во всю эту популярность. Я так радуюсь, когда подходят фотографироваться», — признался доктор. Он отметил, что всегда фотографируется с людьми на улицах, если они этого просят, и разговаривает с ними. Специалист также оценил свою известность словами «мне приятно».

Ранее Мясников назвал правило, которым, по его словам, пренебрегают на приеме пациентов российские медики. По его словам, врачи должны обследовать пациентов ректально.

Перед этим доктор раскрыл четыре способа, которые, по его мнению, помогут избежать заболеваний в холодное время года. В частности, Мясников рекомендовал россиянам бегать и закаляться.