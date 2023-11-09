Названы лучшие для работы сферы на Кубани

Аналитики SuperJob назвали нефтегазовую компанию лучшим работодателем на Кубани

Аналитики сервиса по поиску работы SuperJob назвали лучшие сферы для работы на Кубани в 2023 году. Результаты исследования приводит KP.RU.

Во время опроса, который проводился среди жителей Краснодара, эксперты обращали внимание на уровень зарплат, а также на выполнение организациями условий трудового соглашения в течение полугода после трудоустройства и в период публикации вакансии.

Так, в список лучший работодателей региона вошли 32 предприятия. На первом месте оказалась нефтегазовая компания, а на втором — медицинский центр. На третьей и четвертой позиции расположились агентства недвижимости. Пятой стала компания, выпускающая пищевое оборудование.

Кроме того, в рейтинг вошли строительные и гостевые фирмы, центр ветеринарной медицины, муниципальное транспортное предприятие, производители мороженого и хлебобулочных изделий.

В октябре в Центре общественного мониторинга и проектов Челябинской области измерили финансовые ожидания молодежи. Треть респондентов (33,4 процента) желали зарабатывать не менее 80 тысяч рублей в месяц. Примерно каждый пятый хотел бы получать от 45 до 59,9 тысячи рублей (18,9 процента) и от 51 до 79,9 тысячи рублей (18,2 процента).