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13:47, 3 октября 2023Моя страна

В Челябинской области рассказали о финансовых ожиданиях молодежи

Молодежь Челябинской области хотела бы получать 80 тысяч рублей в месяц

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В Центре общественного мониторинга и проектов Челябинской области провели исследование, которое позволило измерить финансовые ожидания молодежи. Его результаты приводит издание «Южноуральская панорама».

В опросе приняли участие около 2,5 тысячи человек в возрасте от 14 до 35 лет. Так, треть респондентов (33,4 процента) желают зарабатывать не менее 80 тысяч рублей в месяц. Примерно каждый пятый хотел бы получать от 45 до 59,9 тысячи рублей (18,9 процента) и от 51 до 79,9 тысячи рублей (18,2 процента). За 35-45 тысяч рублей готов работать каждый десятый, а 8,3 процента опрошенных согласны на 34,9 тысячи рублей.

Таким образом, средний показатель финансовых ожиданий в 2023 году составил 86 667 рублей. Социологи также рассказали, что запросы молодежи с каждым годом растут. В 2021 году они называли сумму в 55 926 рублей, а в 2022-м — 62 041 рубль.

В ноябре 2021 году столица Республики Башкортостан Уфа обогнала Москву по самой высокооплачиваемой вакансии месяца. Ею стала должность главного инженера в нефтегазовой компании с заработной платой от 500 тысяч рублей.

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    Карина Черных
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