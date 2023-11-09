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16:51, 9 ноября 2023Среда обитания

Опасность напугавшего россиян северного сияния на юге России оценили

Ученый Петрукович: возникшее на юге России северное сияние не несет угрозы
СюжетСолнечное затмение:

Фото: Андрей Попов / РИА Новости

Редкое северное сияние, которое в начале ноября наблюдали в небе жители южных регионов России, возникло на фоне сильных магнитных бурь. Его опасность оценил директор Института космических исследований РАН (ИКИ РАН) Анатолий Петрукович, его слова приводит портал «Говорит Москва».

Свечение в небе, которое в ночь на 6 ноября видели жители юга страны, напугало россиян — в красном сиянии они увидели «дурные предзнаменования». «Это природное явление, достаточно редкое, но не являющееся чем-то из ряда вон выходящим или неожиданным. Солнечное затмение — тоже редкое явление, но никто же не говорит, что раз это произошло, то Солнце пропало. Во время магнитных бурь, когда воздействие солнечной активности и солнечного ветра на магнитное поле Земли повышенное, так называемая зона полярных сияний начинает спускаться из северных широт на уровень Петербурга, Москвы и так далее», — рассказал Петрукович. Ученый добавил, что за всю историю наблюдений данное явление фиксировалось даже недалеко от экватора, на Гавайских островах.

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Окрашивание небосклона в «угрожающий» красный цвет специалист объяснил тем, что свечения такого оттенка характерны именно для южной части зоны, в которой происходят полярные сияния. Кроме того, сияние такого цвета происходит на больших высотах, так что их можно было наблюдать не только в южных регионах, но и на северной части неба. «Кроме того, повезло, что была ночь, сияния были просто видны, солнца не было. Во-вторых, была на юге России ясная погода, в отличие от Петербурга, Москвы. Поэтому в Москве сияния не видели, а они тут были над облаками», — отметил ученый.

Ранее стало известно, что жители Крыма, Ростовской и Воронежской областей, а также новых регионов России заметили в небе редкое красное полярное сияние.

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      Полина Кислицына
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