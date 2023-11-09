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11:45, 9 ноября 2023Россия

В России ответили Зеленскому на его планы продолжить наступление

Депутат Швыткин посоветовал Зеленскому отменить запрет на переговоры с Россией

Фото: Thomas Peter / Reuters

Президенту Украины Владимиру Зеленскому следует провести переговоры с Россией. Так в разговоре с «Лентой.ру» ответил на планы Киева продолжить наступление заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

«Я уверен, что наступление ВСУ провалилось. Поэтому я бы хотел посоветовать Зеленскому отменить указ о запрете проведения переговоров с нашей страной, выйти на переговоры и подписать акт о безоговорочной капитуляции с их стороны. Я думаю, это будет единственное правильное решение», — заявил депутат.

При этом, по мнению Швыткина, финансовая и военно-техническая помощь Украине со стороны Запада будет продолжаться.

«Но градус напряжения и у жителей США, и у жителей западных стран в целом достаточно высок на сегодняшний день. Военный потенциал стран блока НАТО, исходя из оказания военной помощи Украине, истощается. И здесь тоже есть над чем подумать», — добавил он.

Страны Запада, которые выходят из Договора об обычных вооруженных силах в Европе, должны понимать и осознавать пагубность своих действий — не разжигать украинский конфликт, а принудить Зеленского сесть за стол переговоров и самим тоже сесть рядом

Юрий Швыткинзаместитель председателя комитета Госдумы по обороне

Ранее Владимир Зеленский заявил, что ВСУ продолжат наступление в этом и следующем году, несмотря на трудности. По его мнению, Украина не добилась успеха из-за того, что получила от Запада меньше оружия, чем рассчитывала.

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