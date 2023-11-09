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13:50, 10 ноября 2023Наука и техника

В атмосфере Венеры впервые наблюдались атомы кислорода

Nature Communications: на дневной стороне Венеры наблюдали атомы кислорода

Изображение: Nature Communications (2023) / phys.org

Немецкие астрофизики впервые напрямую наблюдали атомы кислорода в атмосфере на дневной стороне Венеры. Об открытии сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature Communications.

Исследователи изучили данные Стратосферной обсерватории инфракрасной астрономии (SOFIA), чтобы определить свойства и химический состав атмосферы Венеры в 17 точках. Во всех из них были обнаружены доказательства наличия атомарного кислорода.

Планетологи уже давно предполагали, что атомарная форма кислорода существует в атмосфере Венеры как на дневной, так и на ночной стороне. Хотя в атмосфере планеты были измерены высокие уровни угарного газа и углекислого газа, найти доказательства наличия кислорода в его элементарной форме оказалось более сложной задачей из-за того, что кислород быстро связывается с другими элементами.

Ученые предполагают, что кислород образуется за счет энергии Солнца, расщепляющей молекулы угарного газа и углекислого газа. Эти атомы попадают на темную сторону планеты благодаря сильным ветрам в атмосфере Венеры, после чего объединяются в молекулярный кислород и вступают в реакцию с другими элементами.

Атомарный кислород в атмосфере Венеры, вероятно, оказывает охлаждающее воздействие на планету, когда отдельные атомы кислорода сталкиваются с другими молекулами, такими как углекислый газ, передавая им энергию.

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      Александр Еникеев
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