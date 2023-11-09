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16:17, 9 ноября 2023Среда обитания

Назван срок наступления холодов в Москве

Синоптик Шувалов: в середине ноября в Москве выпадет снег

Фото: Unsplash

В Москву и Подмосковье в середине ноября придут холода. Сроки их наступления в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» назвал руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов.

С воскресенья, 12 ноября, в московский регион направится циклон с Карпат и Балкан, вместе с ним ожидается понижение атмосферного давления до 732 миллиметров ртутного столба. Москву накроют дожди и сильные порывы ветра.

Во вторник, 14 ноября, по прогнозам метеоролога, столбики термометров вернутся к нулевой отметке и выпадет снег. К 17 ноября температура понизится до минус двух градусов днем, и до минус пяти — ночью.

Ранее синоптики уже предупреждали о «репетиции зимы» в Москве. Настоящая зима придет только в декабре, уверяют эксперты. В 20-х числах ноября похолодание снова сменится потеплением.

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      Виктория Клабукова
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