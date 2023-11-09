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04:00, 9 ноября 2023Ценности

Популярная актриса вышла в свет в оголяющем тело наряде

Фото: Dia Dipasupil / Getty Images

Американская певица и актриса Тейяна Тейлор вышла в свет в откровенном наряде. Соответствующие снимки публикует Daily Mail.

32-летняя исполнительница посетила вечеринку в честь коллаборации ювелирного дома Swarovski и бренда Skims, который принадлежит бизнесвумен Ким Кардашьян. Знаменитость запечатлели на ковровой дорожке в оголяющем тело топе из массивных камней и черной юбке длины макси со стразами на ткани. В качестве обуви она предпочла ботинки-ботфорты в тон.

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На размещенных кадрах видно, что Тейлор появилась на публике с собранными в небрежный пучок волосами и нюдовых макияжем на лице. Свой образ популярный инфлюэнсер дополнила множеством крупных колец, браслетами и серьгами из ассортимента Swarovski.

В августе коммерческий фотограф Кэролайн Росс уличила Ким Кардашьян в неудачном применении инструментов ретуши на рекламных фото наушников бренда Beats. «Ким Кардашьян печально известна тем, что использует фотошоп на фото. Зачем она это делает, не знаю. Видимо, на этих кадрах она хотела, чтобы ее шея казалась тоньше. Очевидно, что эта часть тела отфотошоплена», — отметила специалист.

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      Карина Черных
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