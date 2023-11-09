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18:38, 9 ноября 2023Бывший СССР

Президент Грузии снова уехала за рубеж без разрешения правительства

Президент Грузии Зурабишвили уехала в Париж без разрешения правительства

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Президент Грузии Саломе Зурабишвили снова уехала за рубеж, не получив на это разрешение правительства. Об этом сообщает со ссылкой на администрацию правительства «Эхо Кавказа» (проект «Радио Свобода», включенного Минюстом России в реестр иностранных агентов).

Зурабишвили отправилась в Париж, чтобы принять участие в Форуме мира, на котором также выступит премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. По ее словам, таким образом руководство республики сможет «вольно или невольно подать пример деполяризации».

В свою очередь, представитель антизападной партии «Сила народа» Эка Сепашвили отмечает, что своими визитами за рубеж действующий президент нарушает конституцию республики. Она также заявила, что таким образом Зурабишвили пытается присвоить себе заслугу в предоставлении Грузии статуса кандидата в члены Евросоюза.

«В Грузии очень мало людей, которые в это верят, однако президент продолжает свои деструктивные действия», — подчеркнула Сепашвили.

Форум мира станет первым мероприятием, на котором выступят президент и премьер-министр Грузии, а также первой поездкой Зурабишвили за рубеж после попытки импичмента.

Ранее грузинскому парламенту не удалось снять действующего президента с занимаемой должности. За объявление импичмента проголосовали 86 депутатов из числа парламентского большинства, для завершения процедуры им не хватило 14 голосов.

До этого Конституционный суд Грузии признал президента республики нарушившей закон из-за поездки за рубеж, что и позволило начать процедуру импичмента.

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      Александр Курбатов
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