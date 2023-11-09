Прокурор запросил двум соучастникам расправы над Дугиной 6 и 2 года колонии

Прокурор запросил соучастникам по делу о расправе над Дугиной 6 и 2 года колонии

Прокурор запросил двум соучастникам по делу о расправе над журналисткой, дочерью российского философа Александра Дугина Дарьи до 6 лет колонии, сообщает ТАСС.

Гособвинение просит признать бывшего сотрудника МВД Ивана Рыбина и ранее судимого Даниила Чоудхури виновными по статье 137 («Незаконные сбор или распространение сведений о частной жизни лица») УК РФ. Также Рыбина инкриминируется злоупотребление должностными полномочиями. Его запросили шесть лет колонии общего режима, а Чоудхури — к двум.

По версии следствия, с февраля по апрель 2022 года Чоудхури опубликовал объявление о сборе данных конфиденциального характера о Дугиной. На это предложение отозвался Рыбин, работавший инспектором ГИБДД. Он воспользовался доступом к Федеральной информационной системе Госавтоинспекции и продал полученные оттуда сведения о личной жизни Дугиной за 3350 рублей.

28 сентября Рыбин и Чоудхури признали вину.