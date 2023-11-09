Путин и Токаев послушали гимны России и Казахстана

Президент России Путин и лидер Казахстана Токаев послушали гимны государств

Президент России Владимир Путин и лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев послушали гимны государств во время визита главы РФ в республику. Об этом свидетельствует видео, опубликованное пресс-службой Кремля в Telegram-канале.

«В государственной резиденции "Акорда" состоялась церемония официальной встречи Владимира Путина президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым», — говорится в публикации.

Путин прилетел в Астану, где планировалась его встреча с Токаевым, 9 ноября. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщал, что главы государств намерены обсудить весь комплекс отношений, в том числе вопросы инвестиций и взаимодействия в различных областях.

Ранее президент России рассказал, что у него по-настоящему дружеские отношения с лидером Казахстана. По его словам, политики делают все возможное для обеспечения благоприятной среды, чтобы страны развивались.