Путин обсудил с Токаевым координацию России и Казахстана в ООН

Путин: РФ и Казахстан договорились отстаивать принцип верховенства права

Президент России Владимир Путин и его казахстанский коллега Касым-Жомарт Токаев обсудили координацию государств в ООН. Стороны договорились отстаивать принципы верховенства права и невмешательства в дела других стран, пишет РИА Новости.

«Шла речь и о координации усилий двух наших стран в ООН. Будем продолжать совместно отстаивать принципы верховенства международного права, невмешательства во внутренние дела других государств, права на свободную модель развития», — сказал российский лидер.

По словам Путина, он обсудил с Токаевым интеграционное взаимодействие по линии СНГ, Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Стороны также условились вместе содействовать развитию этих форматов и укреплять сотрудничество в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Ранее Токаев выразил уверенность, что отношения с Москвой останутся незыблемыми и не подвергнутся политической конъюнктуре. Кроме того, он подтвердил приверженность Казахстана углублению сотрудничества с РФ и назвал визит Путина успешным.