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14:58, 9 ноября 2023Экономика

Путин рассказал о перспективах сборки автомобилей Lada в Казахстане

Путин: Россия готова ввести допмощности по сборке автомобилей Lada в Казахстане

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Россия готова к созданию дополнительных мощностей в Казахстане для сборки автомобилей Lada, сообщает ТАСС со ссылкой на российского лидера Владимира Путина.

«Мы готовы к углублению этой кооперации, к созданию дополнительных мощностей на территории Казахстана, передаче определенных технологий и компетенций», — сказал глава государства после российско-казахстанских переговоров. Путин напомнил, что сейчас ведутся работы по повышению локализации сборки машин Lada в Казахстане и выразил готовность к углублению кооперации.

В сентябре о намерении возобновить сборку машин в соседней с Россией стране заявил президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов. Оценивая перспективы, топ-менеджер отмечал, что для успешного возобновления работы нужен ряд нормативных актов. Если они появятся «достаточно оперативно», сборку Lada в Казахстане можно будет запустить уже в 2024 году.

На площадке «Сарыаркаавтопром» собирали модели семейства Granta, Niva и Vesta. Производство автомобилей «АвтоВАЗа» на заводе ранее было приостановлено.

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      Дмитрий Воронин
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