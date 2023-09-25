«АвтоВАЗ» решил возобновить сборку авто в соседней стране

Глава «АвтоВАЗа» Соколов: производство в Казахстане могут возобновить в 2024-м

Российский «АвтоВАЗ» рассчитывает возобновить сборку автомобилей на заводе «Сарыаркаавтопром» в Казахстане. Об этом заявил глава компании Максим Соколов, его цитирует РИА Новости.

По словам Соколова, Казахстан — одно из стратегических направлений по развитию экспорта бренда Lada. Владеющая заводом компания Allur за годы сотрудничества зарекомендовала себя надежным технологическим партнером, подчеркнул он.

Для успешного возобновления производства в соседней стране необходимо принять ряд нормативных актов. Если их получат «достаточно оперативно», сборку семейства Lada можно будет запустить уже в 2024 году. Объемы выпуска будут определять «исходя из сроков восстановления и рыночной ситуации на рынке Казахстана», добавил Соколов.

На площадке «Сарыаркаавтопром» собирали модели семейства Granta, Niva и Vesta. Производство автомобилей «АвтоВАЗа» на заводе было приостановлено в 2022 году. К концу года предприятие прекратило поставки в соседнюю республику своих автомобилей, произведенных после первого квартала 2022-го. При этом СМИ ранее сообщали, что машины Lada в Казахстане продаются дешевле, чем в России.

Ранее Соколов заявил, что предприятие планирует экспортировать 10-15 тысяч автомобилей Lada в 2023 году, а в 2024-м — до 50 тысяч. По его словам, объемы поставок будут зависеть от готовности партнеров: у «АвтоВАЗа» есть производственные мощности в Узбекистане и Казахстане. «Они готовы к запуску, но там необходимо принять определенные меры государственные по техническому регулированию», — отметил он.