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03:18, 9 ноября 2023Россия

Путин рассказал об укреплении связей с Китаем

Путин заявил о повышении уровня взаимодействия между Россией и Китаем
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: President of Russia / Global Look Press

Учения российских и китайских военных проходят на регулярной основе, уровень взаимодействия повышается, заявил президент РФ Владимир Путин. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, Вашингтон все больше и больше втягивает другие страны в создание напряженной обстановки в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Он уточнил, что американская сторона стремится «насоздавать там новых военно-политических альянсов», основываясь, прежде всего, на своих собственных корыстных интересах.

Путин указал на то, что Москва и Пекин реагируют на это спокойно, взвешенно. «Укрепляем свою обороноспособность, в том числе благодаря совместным военно-морским, воздушным учениям, проводим это на регулярной основе», — подчеркнул он. По словам Путина, уровень взаимодействия двух стран постоянно повышается.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин назвал президента России Путина своим «давним другом». Он добавил, что совместное участие РФ и КНР в важных дипломатических мероприятиях уже стало хорошей традицией, поддерживаемой многие годы.

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      Марина Совина
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